Россия может запросить еще одно перемирие в мае: в СМИ раскрыли причину

Российская сторона намерена обратиться в Украину с предложением ввести режим прекращения огня в последней декаде мая. Целью такого шага называют необходимость проведения ремонтных работ на высоковольтной линии электропередач, обеспечивающей питание Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По данным издания The Moscow Times, российские оккупанты планируют восстановить работоспособность линии «Днепровская», которая критически важна для поддержания безопасности на объекте.

Как утверждает Лихачев, ситуация с энергообеспечением станции требует срочного вмешательства. Для проведения технических работ на линии Днепровская оккупационная администрация рассчитывает на прекращение боевых действий в этом секторе.

«Очень надеюсь, что с учетом наводнения и полноводия Днепра нам нужен определенный уровень воды для решения проблем электроснабжения — режим тишины будем планировать на третью декаду мая», — заявил глава «Росатома».

Именно гидрологическая ситуация на Днепре, по словам российского чиновника, стала определяющим фактором в планировании сроков ремонта. Однако пока не уточняется, имеет ли в виду российская сторона исключительно локальную остановку огня в районе станции или более широкую инициативу.

Находящаяся под оккупацией запорожская АЭС неоднократно оказывалась на грани блекаута из-за повреждений ЛЭП в результате боевых действий. Ранее Украина и Россия уже вводили краткосрочные режимы тишины по восстановлению критической инфраструктуры АЭС.

Использование весеннего полноводия как основания для перемирия является новым элементом в риторике «Росатома». Эксперты отмечают, что стабильное внешнее электроснабжение необходимо для охлаждения реакторов, даже если они находятся в состоянии «холодной остановки».

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз доказали, что их обещаниям и заявлениям нельзя верить. Несмотря на так называемое праздничное перемирие, которое Кремль пытался прикрыться 9 мая, путинская армия цинично продолжила штурмовать позиции украинских защитников и обстреливать мирные населенные пункты.

Пока в Москве в субботу, 9 мая, звенели оружием на параде, на украинском фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток. Враг усилил давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество сражений было зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

