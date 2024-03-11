Россия на днях начнет военно-морские учения: что об этом известно

Россия, Китай и Иран 12 марта начнут совместные военно-морские учения.
Россия 12 марта планирует начать совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". Участие в нем также примут Китай и Иран.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Иранские.
Как отмечается, Россия, Китай и Иран 12 марта начнут совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024".
В то же время присутствовать на учениях будут представители Омана, Азербайджана, Казахстана, Пакистана и ЮАР.
Напомним, что по оценкам западных разведок, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц для войны, почти втрое больше, чем США и Европа производят для Украины.
Читайте также:
- Путин и ядерный удар по Украине: кто на самом деле остановил Россию в 2022 году
- Могут ли человеку с инвалидностью выписать повестку: в ОК "Север" дали исчерпывающий ответ
- Истребители F-16 для Украины: NYT назвало количество и дату поступления самолетов