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Россия на днях начнет военно-морские учения: что об этом известно

Россия на днях начнет военно-морские учения: что об этом известно

Китайские военные корабли во время учений / Фото: Associated Press

Россия, Китай и Иран 12 марта начнут совместные военно-морские учения.

Россия 12 марта планирует начать совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". Участие в нем также примут Китай и Иран.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Иранские.

Как отмечается, Россия, Китай и Иран 12 марта начнут совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024".

В то же время присутствовать на учениях будут представители Омана, Азербайджана, Казахстана, Пакистана и ЮАР.

Напомним, что по оценкам западных разведок, Россия производит около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц для войны, почти втрое больше, чем США и Европа производят для Украины.

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