Россия на Кубе вербовала боевиков на войну против Украины: разоблачена сеть торговли людьми

В МИД Кубы заверили, что эти попытки нейтрализованы и против причастных лиц возбуждены уголовные производства.

На Кубе разоблачили российскую сеть торговли людьми, которая снабжала наемников для участия на стороне РФ в войне против Украины.

Об этом сообщили в МИДе Кубы 4 сентября.

Как Россия вербовала кубинцев на войну против Украины

В кубинском МИД подчеркнули, что работают над ликвидацией сети торговли людьми, действующей из России.

"Министерство внутренних дел выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, которая действует из России, чтобы включить проживающих там кубинских граждан и даже некоторых, проживающих на Кубе, в военные силы, участвующие в военных операциях в Украине", – говорится в заявлении кубинского внешнеполитического ведомства.

Там заверили, что подобные попытки нейтрализованы и против причастных лиц возбуждены уголовные производства.

Куба не воюет против Украины

"Враги Кубы распространяют искаженную информацию, цель которой запятнать имидж страны и представить ее как соучастника этих действий, которые мы решительно отвергаем", — подчеркнули в МИД.

Там отметили, что Куба не участвует в войне в Украине. В ведомстве пообещали действовать решительно против тех, кто на кубинской территории "участвует в любой форме торговли людьми с целью найма или вербовки, чтобы граждане Кубы могли поднять оружие против любой страны".

К слову, министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ провести очередную волну "частичной мобилизации": в планах – набрать на войну против Украины 200 тыс. человек.

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