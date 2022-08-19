Россия на несколько дней остановит прокачку газа в Европу: в чем причина

Россия с 31 августа по 2 сентября остановит прокачку газа в Европу "Северным потоком-1".

В "Газпроме" заявили, что приостановление якобы связано с ремонтом единого агрегата. После завершения ремонтных работ прокачка газа будет восстановлена на уровне 33 миллионов кубометров в сутки.

Об этом сообщает газовый монополист "Газпром" на странице Telegram.

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"31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", — заявили в российской компании.

Напомним, в Германии призвали запустить "Северный поток-2". Вицеспикер Бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубики высказался за открытие газопровода для заполнения газохранилищ на зиму. По замечанию журналиста о том, что президент России Владимир Путин использует это как большой успех, немецкий политик сказал – все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет полезнее для Германии, чем для Путина.

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