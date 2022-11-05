Россия на пороге демографической катастрофы: в стране-агрессоре массово исчезли молодые мужчины

Из-за развязанной Кремлем войны в Украине россияне гибнут на поле боя и убегают от мобилизации за границу.

У России был огромный гендерный дисбаланс до вторжения в Украину. Демографы говорят, что результаты переписи 2021 года покажут, что в России на 10,5 миллиона женщин больше, чем мужчин. Война, развязанная Путиным в Украине, еще больше снизит рождаемость в Российской Федерации.

Как сообщает Bloomberg, двойным ударом для российской демографии является то, что российские мужчины в "первичном детородном возрасте" умирают в Украине или убегают от Путина.

По официальной информации Кремля, в рамках мобилизации в российскую армию было призвано около 300 000 человек, 82 000 из которых уже в Украине. Считается, что еще 300 000 россиян выехали в другие страны во избежание призыва.

Пентагон оценил в августе перед осенним контрнаступлением Киева, что Россия понесла в Украине около 80 000 потерь, включая раненых военных.

Московский демограф Игорь Ефремов утверждает, что продолжение войны в Украине и мобилизационных усилий до конца следующей весны было бы "катастрофическим" для России.

С середины 2023 года по середину 2024 года это приведет к снижению рождаемости до 1 миллиона, а коэффициент рождаемости снизится до 1,2 ребенка на женщину – самого низкого показателя за последние более чем 20 лет. Чтобы удерживать население стабильным без миграции, необходим уровень рождаемости не менее 2,1.

Научный сотрудник Международной лаборатории народонаселения и здоровья Елена Чурилова прогнозирует, что в краткосрочной перспективе “в условиях неопределенности многие пары отложат рождение детей на время, пока ситуация не стабилизируется". По ее словам, в 2023 году в России ожидается дальнейшее понижение рождаемости.

Между тем, как сообщает The New York Times, существенно возросло количество загрузок приложений для знакомств в странах, куда сбежали российские мужчины – в Армении, Грузии, Турции и Казахстане.

Вероятнейшим результатом войны Путина станет демографическая катастрофа в России. Даже те российские мужчины, которым действительно удастся вернуться, будут испытывать огромные проблемы от посттравматического стрессового расстройства и других проблем со здоровьем, а также участия в волнах преступности, подобных тем, которые были после афганской и чеченской войн.

Напомним, на утро субботы, 5 ноября, Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 75 440 оккупантов армии РФ. В сутки уничтожили еще 660 российских военных.

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