Россия – на пороге катастрофы: аналитик предположил, что будет дальше с РФ и судьбой Путина

Страна-агрессорка Россия уже находится на пороге катастрофы, и есть 2 сценария того, что будет дальше происходить с ней и ее руководителем Путиним.

Политолог Александр Морозов предположил, что в дальнейшем российский диктатор Путин будет пытаться удержаться на каких-то захваченных территориях Украины, заявляя, что война выиграна, по другому сценарию – Путина отправят в отставку.

Такое мнение 24 канала озвучил аналитик и политолог Александр Морозов.

По его мнению, по первому сценарию, Путин остановится на определенной линии фронта в Украине и будет уверяет россиян, что армия РФ победила в войне против Украины.

"Однако при этом Украина получает хорошие шансы на экономическое развитие, благодаря поддержке многих стран. Возможны и структурные реформы и т.д. Россия же после этого вряд ли будет для кого интересна. Это будет абсолютно изолированная страна-изгнанник, за 3-4 года там не будет ничего ", – заметил аналитик.

По второму сценарию, политолог считает, что российская политическая верхушка могла отправить Путина в отставку. Речь не идет о перевороте.

"Многие говорят, что этот сценарий невозможен. Путинская верхушка либо закрыла уши и глаза, либо уже выехали из страны, либо они собираются погибнуть вместе с Путиным. Я бы хотел, чтобы хотя бы часть этой верхушки задала себе вопрос, а куда они запихивают". Россию, и с какого конца она выйдет из этого конфликта. Потому что это катастрофа", — подчеркнул он.

Напомним, директор ЦРУ предупредил об опасности и безрассудстве президента РФ Владимира Путина.

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