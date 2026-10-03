Россия на учениях отработала наступление на соседнее государство

Российские солдаты / © Associated Press

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Российские войска во время масштабных стратегических учений “Центр-2026” отработали переход в наступление и создание так называемой зоны безопасности на территории соседнего государства.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Маневры проходят на центральноазиатском направлении, а одним из возможных прототипов условного противника в сценарии может быть Казахстан.

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Детали сценария также вытекают из доклада замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова президенту РФ Владимиру Путину.

Евкуров, докладывая Путину о ходе учений, заявил, что после отражения основного удара коалиционная группировка переходит в наступление. По его словам, со 2 октября военные отрабатывают «освобождение захваченной территории» и создание «зоны безопасности на сопредельной территории».

Какое именно соседнее государство предполагается в сценарии, российская сторона официально не назвала. Однако под описание наиболее подходит Казахстан: страна граничит с Челябинской областью РФ, где расположен Чебаркульский полигон, принадлежит к Центральной Азии и имеет выход к Каспийскому морю. Это, однако, аналитическое предположение, а не подтвержденная Россией часть сценария.

Напомним, Путин продолжил раздувать территориальные споры по всему миру. Под удар снова попала Япония. По мнению аналитиков, это попытка оказывать давление на премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, которая известна своей жесткой внешнеполитической позицией, а также дополнительный способ подпитать «ура-патриотические» настроения внутри РФ.

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