За предыдущие 15 месяцев количество врачей в РФ сократилось на 7500, виной тому долгий рабочий день и низкая плата.

Россия набирает неквалифицированных врачей из Африки в связи с нехваткой персонала из-за войны и мобилизации. Медицинская система РФ продолжает деградировать.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке отмечается, что 3 апреля глава Госдумы России заявил о нехватке 30 тысяч врачей, причем в районных больницах дефицит составляет примерно 50%. Это больше, чем 26,5 тысяч в ноябре 2023 года.

По данным британской разведки, нынешняя нехватка объясняется тем, что некоторые медицинские работники работают в частном секторе, другие покинули страну. После мобилизации в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили не покидать страну. До 2% российских врачей и медицинских работников покинули Россию во избежание призыва.

По оценкам января 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7500, виной тому долгий рабочий день и низкая заработная плата. По данным Центра анализа европейской политики, чтобы решить эту проблему, Россия набирает сотрудников из африканских стран с ограниченным подтверждением квалификации.

"Основные ресурсы и финансовые обязательства по поддержке войны России в Украине негативно влияют на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население. Число медицинских работников в России будет продолжать сокращаться в течение 2024 года. Привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает потенциал для деградации клинической практики", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, одна из стран Африки стала поставщиком запчастей для самолетов РФ.

Читайте также: