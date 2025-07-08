Андрей Ермак / © Getty Images

Реклама

На фоне провалов на поле боя и острой нехватки ресурсов Кремль решил пойти на очередной шаг — теперь служить в армии России могут даже лица без российского гражданства. Соответствующий закон уже подписан в Москве.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«После того как путин не смог скрыть участие военных КНДР в войне, россияне легализовали этот процесс», — отмечает Ермак.

Реклама

По словам главы ОП, военные Северной Кореи уже участвуют в боевых действиях против Украины. А новый российский закон только создает официальную основу для массовой вербовки дешевой «живой силы» из диктаторских режимов.

В Ермаке убеждены: это непосредственный сигнал для стран НАТО, ведь нельзя исключать, что уже завтра эти же добровольцы в российской форме окажутся у границ стран Балтии или на учениях в Беларуси. А возможно — в Калининграде.

Россия превращается в центр тяготения для террористических режимов, и это глобальная угроза миру, считают в ОП.

«Рецепт прекращения угроз один — оружие и сила, а также экономические удары по России и их союзникам. Угрозы необходимо предупреждать», — подчеркнул Ермак.

Реклама

Напомним, Северная Корея планирует существенно нарастить военную поддержку России, увеличив контингент до 30 тысяч военнослужащих.

По оценкам западных аналитиков, около 4 тысяч северокорейских бойцов были убиты или ранены. Тем не менее, сотрудничество между Пхеньяном и Москвой только усиливается.