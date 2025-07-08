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Россия набирает солдат из-за границы для войны в Украине — теперь уже открыто
Россияне создали законодательную базу для привлечения «иностранного мяса».
На фоне провалов на поле боя и острой нехватки ресурсов Кремль решил пойти на очередной шаг — теперь служить в армии России могут даже лица без российского гражданства. Соответствующий закон уже подписан в Москве.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«После того как путин не смог скрыть участие военных КНДР в войне, россияне легализовали этот процесс», — отмечает Ермак.
По словам главы ОП, военные Северной Кореи уже участвуют в боевых действиях против Украины. А новый российский закон только создает официальную основу для массовой вербовки дешевой «живой силы» из диктаторских режимов.
В Ермаке убеждены: это непосредственный сигнал для стран НАТО, ведь нельзя исключать, что уже завтра эти же добровольцы в российской форме окажутся у границ стран Балтии или на учениях в Беларуси. А возможно — в Калининграде.
Россия превращается в центр тяготения для террористических режимов, и это глобальная угроза миру, считают в ОП.
«Рецепт прекращения угроз один — оружие и сила, а также экономические удары по России и их союзникам. Угрозы необходимо предупреждать», — подчеркнул Ермак.
Напомним, Северная Корея планирует существенно нарастить военную поддержку России, увеличив контингент до 30 тысяч военнослужащих.
По оценкам западных аналитиков, около 4 тысяч северокорейских бойцов были убиты или ранены. Тем не менее, сотрудничество между Пхеньяном и Москвой только усиливается.