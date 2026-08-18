Россия начала активно поставлять Ирану взрывчатку: что отправляют через Каспий — СМИ

РФ и Иран / © Associated Press

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Россия начала снабжать Иран взрывчатыми веществами, боеприпасами и компонентами для беспилотников. Таким образом, Москва помогает Ирану пополнять запасы вооружения после ударов США и Израиля.

Об этом 18 августа сообщает NBC News, ссылаясь на документ одного из европейских правительств.

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Грузы перевозят через Каспийское море

По данным NBC News, российские поставки в Иран осуществляются морским путем через Каспий. Речь идет не только о взрывчатых материалах, но и боеприпасах и комплектующих, необходимых для производства или использования беспилотников.

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Такой маршрут имеет стратегическое преимущество для Москвы и Тегерана. Каспийское море не имеет непосредственного выхода к Мировому океану, а его акваторию контролируют всего пять государств — Россия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Поэтому военно-морские силы США и других западных стран не имеют там постоянного присутствия и не могут так же легко перехватывать грузы между российскими и иранскими портами.

Поставки не прекратились после израильского удара по портовому комплексу Бандар-Анзали в конце марта. Израиль тогда заявлял, что этот объект использовался для транспортировки вооружений из России.

РФ все активнее поддерживает Иран

В NBC News рассматривают новые поставки как еще один сигнал об углублении военно-стратегического сотрудничества между Москвой и Тегераном.

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Иранские военные используют ракеты и беспилотники при атаке на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Следовательно, российские поставки могут способствовать восстановлению иранского арсенала после ударов США и Израиля.

Ранее западные СМИ уже сообщали о других формах возможной российской помощи Ирану.

Как сообщает NV, американская разведка проверяет информацию о возможном участии России в атаках на объекты ЦРУ в странах Персидского залива. Среди прочего проверялась версия о передаче Москвой Тегерану разведывательной информации или технологиям для беспилотников.

Со ссылкой на Reuters, 23 июля говорилось, что окончательных выводов американская разведка еще не сделала. В то же время, американские и западные чиновники предполагали, что Россия могла помогать Ирану с выбором целей и модернизацией Shahed-136.

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Еще 6 марта The Washington Post сообщала о передаче Россией Ирану разведданных по расположению американских военных объектов, кораблей и самолетов на Ближнем Востоке.

Противостояние США и Ирана обостряется

Новые данные о российско-иранском военном сотрудничестве появились на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.

14 августа президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном хочет объявить пролив по территории Соединенных Штатов. По его словам, США уже установили блокаду и не будут разрешать судам проходить через пролив без американского разрешения.

Министр обороны США Пит Гегсет 13 августа заявил, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана без определенного конечного срока.

Иран, со своей стороны, не планирует открывать пролив. 12 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США не согласятся на условия Ирана по прекращению войны.

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