Россия начала гибридную войну – в Финляндии прокомментировали закрытие границ с РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Россия не имеет права решать, кто будет пересекать границу Финляндии и въезжать на территории стран ЕС и НАТО, прокомментировав закрытие пограничных переходов с РФ.

Об этом она сказала в Брюсселе, передает "24 Канал".

Элина Валтонен отметила, что летом прошлого года Россия сменила политику пограничного контроля. По ее словам, россияне пропускают через границу людей без действительных документов.

"Это гибридная война. Мы не можем позволить, чтобы третья страна, особенно такая, как Россия, заявившая о своей враждебности к нам, решала от нашего имени, кому въезжать в Финляндию, а кому в Европейский Союз, Шенгенскую зону или НАТО. Поэтому мы должны были реагировать очень быстро", – объяснила Валтонен.

Поэтому Финляндия закрыла восточную границу с Россией и ищет пути разрешения на въезд для людей, имеющих право на поиск убежища в Европе.

Напомним, правительство Финляндии решило продлить закрытие контрольных пунктов пропуска на границе с Россией. Ограничения на границе будут действовать не менее 11 февраля.

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