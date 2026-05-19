Владимир Путин.

Вооруженные силы РФ приступают к обучению по подготовке и применению ядерных сил «в условиях угрозы агрессии».

Об этом заявили в Минобороны страны-агрессорки.

Целями обучения в Минобороны называют «отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки привлеченных войск».

К так называемой военной подготовке привлекут более 64 тыс. военных. В частности ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Среди прочего привлекают еще 200 ракетных пусковых установок, надводные корабли и подлодки, из которых восемь ракетных подлодок стратегического назначения.

В ведомстве отчитываются, что на учениях «отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии», а в ходе практических действий планируют «проведение пусков баллистических и крылатых ракет полигонами на территории РФ».

Напомним, The Telegraph пишет, что ядерные ядерные угрозы диктатора Владимира Путина — это не что иное как отчаянная попытка убедить россиян, что у Кремля все еще есть козыри. В частности, последняя шумиха вокруг якобы успешного испытания РС-28 «Сармат», которую более мелодраматически называют «Сатана II», является классической кремлевской ложью.

Дата публикации 22:33, 26.04.26 Количество просмотров 33

