- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия начала новую масштабную кибератаку из-за поддержки Украины — кто оказался под ударом
Предупреждение подготовили Великобритания, США, Франция, Германия и другие партнеры.
Великобритания и союзники предупреждают о кибератаках России, направленных на организации, оказывающие поддержку Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Великобритания вместе с США и другими союзниками в среду, 21 мая, обнародовали предупреждение о новой кибератаке, координируемой российской военной разведкой. Ее целью стали организации, оказывающие поддержку Украине, в том числе логистические компании и ИТ-сектор в странах Запада.
«Эта вредная кампания представляет серьезную угрозу для организаций, участвующих в помощи Украине», — заявил директор операций Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Пол Чичестер.
Согласно заявлению NCSC, атаки также направлены на оборонную отрасль, ИТ-сервисы, морскую логистику, аэропорты, порты и системы управления воздушным движением в нескольких странах-членах НАТО.
Предупреждение подготовлено совместно с США, Францией, Германией и другими партнерами. Оно содержит рекомендации по киберзащите и призывает все потенциально уязвимые организации немедленно принять меры безопасности.
«Мы настоятельно рекомендуем организациям внимательно ознакомиться с угрозами и инструкциями по защите, которые включены в документ», — добавил Чичестер.
Напомним, ранее российская кибератака вывела из строя работу «Укрзализныци». Речь уже шла о том, как работал сервис.
Читайте также