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ТСН в социальных сетях

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Мир
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Россия начала новую масштабную кибератаку из-за поддержки Украины — кто оказался под ударом

Предупреждение подготовили Великобритания, США, Франция, Германия и другие партнеры.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Россия начала новую масштабную кибератаку из-за поддержки Украины — кто оказался под ударом

Британия и союзники предупреждают о кибератаках России / © Getty Images

Великобритания и союзники предупреждают о кибератаках России, направленных на организации, оказывающие поддержку Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания вместе с США и другими союзниками в среду, 21 мая, обнародовали предупреждение о новой кибератаке, координируемой российской военной разведкой. Ее целью стали организации, оказывающие поддержку Украине, в том числе логистические компании и ИТ-сектор в странах Запада.

«Эта вредная кампания представляет серьезную угрозу для организаций, участвующих в помощи Украине», — заявил директор операций Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) Пол Чичестер.

Согласно заявлению NCSC, атаки также направлены на оборонную отрасль, ИТ-сервисы, морскую логистику, аэропорты, порты и системы управления воздушным движением в нескольких странах-членах НАТО.

Предупреждение подготовлено совместно с США, Францией, Германией и другими партнерами. Оно содержит рекомендации по киберзащите и призывает все потенциально уязвимые организации немедленно принять меры безопасности.

«Мы настоятельно рекомендуем организациям внимательно ознакомиться с угрозами и инструкциями по защите, которые включены в документ», — добавил Чичестер.

Напомним, ранее российская кибератака вывела из строя работу «Укрзализныци». Речь уже шла о том, как работал сервис.

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