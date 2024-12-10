Россия начала массовое отступление своих войск из Сирии, для чего использует караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят технику, вооружение и остатки личного состава.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Согласно сообщению, вылет с авиабазы Хмейм планируется для нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД, которые должны доставить груз к аэродромам в России, в частности в Ульяновск, Чкаловский и Приволжский.

Помимо авиации для поддержки операции также привлечены морские силы. В частности, в Балтийске подготовили к отправке сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин". На Средиземном море также находятся большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен", идущие курсом в Тартус. В операции принимают участие и враждебные фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

В Тартусе российские военные производят экстренный демонтаж техники и оборудования. Для обеспечения безопасности отступления уже прибыло несколько сотен российских спецназовцев.

Известно, что Россия рассчитывает на возможные соглашения с антиправительственными силами Сирии для обеспечения беспрепятственного выхода своих войск. Даже представители российской дипломатии больше не называют повстанцев против режима Асада "террористами", а публично демонстрируют более нейтральную, даже "милую" риторику.

Тем не менее, среди остающихся в Сирии российских военных распространяются настроения фрустрации и угнетения. Многие выражают недовольство организационной способностью командования и даже своими лидерами. Одна из российских военных баз находится в осаде.

Напомним, Россия обратилась в Турцию с запросом о помощи в выводе своего военного контингента из Сирии. Она намерена покинуть силу только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе "Хмеймим". Впрочем, для всех остальных войск Москва ищет поддержки Анкары в организации безопасного процесса.

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