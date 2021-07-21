Россия начала перебрасывать свои войска в Беларусь: готовятся к "Запад-2021"

Россия начала перебрасывать свои войска в Беларусь: готовятся к "Запад-2021"

Военные маневры состоятся на север и восток от границ Украины на полигонах двух стран.

В Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. Причиной называют подготовку к военным учениям "Запад-2021", которые пройдут 10-16 сентября на полигонах двух стран,

Об этом говорится на сайте Минобороны РБ.

"21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", — говорится в сообщении.

Заявленная тема — "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

В Минобороны РФ сообщали, что запланировали провести более 4500 военных учений и тренировок до конца лета.

Напомним, 10-16 сентября состоятся масштабные совместные российско-беларусские стратегические учения "Запад-2021", во время которых будет массово применяться военная авиация. Эксперты рассматривают это мероприятие как одно из основных на пути поглощения самостоятельности Беларуси Россией РФ и видят опасность для Украины.

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