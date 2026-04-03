Добыча нефти / © Reuters

Реклама

Россия вынуждена будет сокращать добычу нефти, поскольку удары Украины по портам, трубопроводам и нефтеперерабатывающим предприятиям существенно подорвали ее экспортный потенциал, уменьшив его примерно на пятую часть.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их данным, подобная ситуация создает дополнительное давление на глобальные поставки нефти. Это происходит в период, когда мировые рынки уже переживают нестабильность из-за беспрецедентных перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Реклама

В последний месяц Украина значительно усилила удары по объектам российской нефтяной логистики. В частности, во время одной из самых масштабных дроновых атак за время полномасштабной войны были поражены балтийские порты Усть-Луга и Приморск.

Как отмечают источники, в настоящее время не функционирует как минимум 20% экспортных мощностей России. Хотя этот показатель снизился по сравнению с пиковыми 40% в марте, он все еще достаточен, чтобы влиять на объемы добычи.

Несмотря на то, что Россия остается третьим крупнейшим производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии, текущие потери инфраструктуры могут существенно изменить ситуацию как для самой страны, так и глобального энергетического баланса.

Ранее сообщалось, что успешные налеты украинских беспилотников на стратегические порты Усть-Луга и Приморск нанесли сокрушительный удар по нефтяной логистике Кремля.

Реклама

Мы ранее информировали, что российский «теневой флот» использует западные технологии, в частности Starlink, для координации действий и обхода санкций при перевозке нефти.