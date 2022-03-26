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Россия начала военные учения на спорной с Японией территории

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Россия начала военные учения на спорной с Японией территории

Associated Press

Российские оккупанты начали обучение на Курильских островах.

Россия проводит учения на Курильских островах, которые Япония считает своими.

Об этом сообщает Reuters.

Учения начались через несколько дней после того, как Москва прекратила мирные переговоры с Японией, поскольку это государство ввело санкции против агрессора из-за нападения на Украину.

Российские средства массовой пропаганды заявляют, что РФ проводит военные учения на Курильских островах с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Напомним, Саудовская Аравия объявила о проведении военной операции в Йемене, сколько йеменские хуситы обстреляли нефтяной гигант Aramco и электростанцию Аль-Мухтара.

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