Россия начала военные учения на спорной с Японией территории

Россия начала военные учения на спорной с Японией территории

Российские оккупанты начали обучение на Курильских островах.

Россия проводит учения на Курильских островах, которые Япония считает своими.

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Об этом сообщает Reuters.

Учения начались через несколько дней после того, как Москва прекратила мирные переговоры с Японией, поскольку это государство ввело санкции против агрессора из-за нападения на Украину.

Российские средства массовой пропаганды заявляют, что РФ проводит военные учения на Курильских островах с привлечением более 3000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Напомним, Саудовская Аравия объявила о проведении военной операции в Йемене, сколько йеменские хуситы обстреляли нефтяной гигант Aramco и электростанцию Аль-Мухтара.

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