"Россия начала войну, Россия должна ее закончить": Боррель анонсировал встречу по миру в Украине

Украина продолжает давать достойный отпор агрессору, и важную роль в этом играют наши партнеры.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что сейчас "ведется работа" над встречей "высокого уровня" по миру в Украине. Вероятно, она состоится на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Об этом Жозеп Боррель сказал во время выступления в Сантандере, пишет Europa Press.

"Только Россия может закончить войну"

Как утверждает дипломат, встреча станет продолжением мирного саммита, состоявшегося в городе Джидда в Саудовской Аравии в начале августа. Тогда в обсуждении мирного плана Украины приняло участие более 40 стран. Боррель уверяет, что это был очередной шаг Украины, чтобы заставить международное сообщество оказывать давление на Россию с целью прекращения войны.

"Только Россия может ее остановить. Россия ее начала и Россия должна ее закончить", – подчеркнул он.

Кроме этого, Боррель в очередной раз подчеркнул, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину.

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель отреагировал на удар страны-агрессора России по Чернигову в субботу, 19 августа. Политик отмечает, что атака была "трусливой и целенаправленной".

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