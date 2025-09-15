Россия начала войну с НАТО: как Альянс ответил на атаку российских дронов по Польше, а Трамп спрятал голову в песок

Реклама

В Минобороны РФ рапортовали, что отрабатывали удары «Кинжалами» по НАТО. А сети облетели видео установок «Искандер-М», которые Россия развернула в Калининградской области примерно в 35 км от границы с Польшей. Еще раньше, в середине августа, министр обороны Беларуси Виктор Хренин анонсировал отработку «планов применения» ядерного оружия и распиаренного Путиным «Орешника» в «ответ на милитаризацию и военную активность Запада на северных границах Беларуси».

С мая по август натовские союзники, а также отдельно Польша и Литва, проводили свои маневры в ответ на агрессивные действия России, в частности в Балтийском море. ТСН.ua уже писал, как в середине июня Россия впервые задействовала один из боевых кораблей своего ВМФ — ракетный корвет «Бойкий» с ракетами «Уран» — для сопровождения танкеров своего «теневого» флота. И это была уже не первая попытка такого конвоирования. А в ночь на 10 сентября, за два дня до начала учений «Запад-2025», Россия атаковала Польшу, в том числе с территории Беларуси, по меньшей мере 20 ударными дронами.

Кремль сознательно повышает ставки, пока госсекретарь США Марко Рубио говорит об отсутствии улик, что Россия намеренно запустила дроны по Польше. Итак, как Москва в подготовке войны против НАТО перешла от слов к действиям и почему Трамп спрятал голову в песок, читайте в материале ТСН.ua.

Российские дроны в Польше: слабый ответ НАТО

Еще в январе 2024 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не верил, что у России будет достаточно ресурсов для начала военной агрессии против НАТО, называя его «сильнейшим Альянсом на Земле». Впрочем, даже тогда чиновник предупреждал: «Когда Путин угрожает другим странам так, как он угрожал Украине перед вторжением, боюсь, ему следует верить. Для этого нам нужно быть готовыми».

Однако, к сожалению, страны-члены НАТО оказались не готовы к налету российских дронов, которые застали их врасплох. Хотя Украина предупреждала союзников, что нужно готовиться, предлагая свой опыт в отражении массированных воздушных атак. Конечно, всегда можно задействовать спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, которого Владимир Зеленский назвал не хуже системы Patriot американской ПВО. Однако, по информации The New York Times, только за последний год Россия увеличила производство ударных БпЛА в девять раз. Данные базируются на сравнении выпущенных Россией по Украине дронов за восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Уже после российской дроновой атаки по Польше в интервью Bild Радослав Сикорский сказал, что не удивится, если РФ нападет на Польшу, хотя и считает, что Москва проиграет, потому что Запад гораздо сильнее России. В то же время евродепутат от Польши Михал Дворчик от партии «Право и справедливость» (оппозиционной к правительству Дональда Туска, поэтому его заявление также может быть связано с внутриполитической борьбой внутри Польши, хотя и не исключает факта, что страна не готова к новым угрозам — Ред.) в интервью Polsat News заявил, что ни одна страна, даже самая богатая, не может бороться с беспилотниками посредством тактических самолетов и ракет за миллионы долларов.

Накануне совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» европейские эксперты и СМИ предупреждали, что они покажут, к какому типу войны против Запада готовится Россия. Ведь, например, в 2009 году учения «Запад» имитировали ядерный удар по Варшаве, а в 2021 году создали основу для полномасштабного вторжения в Украину. А британский таблоид The Sun открыто написал, о чем уже не первый год предупреждают военные эксперты и генералы — Россия может готовиться к захвату Сувальского коридора. Это единственная 65-километровая полоса, соединяющая страны Балтии с остальной Европой и российский эксклав Калининград с Беларусью.

Во время учений «Запад-2025» российские и белорусские войска отрабатывали маневры как раз по обе стороны Сувальского коридора. К тому же Москва и Минск скрывают реальное количество солдат, участвующих в этих учениях, что создает опасность, ведь во время дроновой атаки по Польше в ночь на 10 сентября ударные БпЛА летели и с территории Беларуси. В период проведения учений Польша и страны Балтии полностью закрыли границы с Беларусью и Россией, а Польша дополнительно ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью до 9 декабря.

Недоверие к США: Трамп хочет, чтобы действовала Европа, а не Америка

В пятницу, 12 сентября, два дня спустя после российской дроновой атаки по Польше, генсек НАТО Марк Рютте и верховный главнокомандующий ВС Альянса в Европе, генерал США Алексус Гринкевич объявили о старте операции по усилению восточного фланга НАТО «Восточный страж», к которой присоединятся Дания, Франция, Британия, Германия и другие. Франция, например, уже перебросила в Польшу три своих истребителя Rafale. Однако, самое главное — НАТО, и в первую очередь Польша и страны Балтии, будут перенимать опыт Сил обороны Украины в отражении воздушных атак в учебном центре в Польше.

Рютте и Гринкевич оправдывались, мол, НАТО блестяще отразило российскую атаку по Польше. Тем не менее, на пресс-конференции им задали все неудобные вопросы о сбитии относительно дешевых российских дронов ракетами за несколько миллионов долларов, уже не говоря о стоимости поднятия в небо истребителей F-16 и F-35. И эти вопросы звучали от европейских и американских, а не от украинских журналистов. Однако наиболее показательным стал ответ Алексуса Гринкевича на вопрос от Reuters о том, участвовали ли в отражении российской дроновой атаки силы США:

«Я здесь, и я участвую в этом. И обязательство по интегрированной военной структуре Североатлантического союза остается. Что касается кинетических средств, то их не было. Это связано с ротацией (американских — Ред.) сил, которые мы должны привлекать как для выполнения различных миссий в Альянсе, так и просто для вопроса планирования».

Хотя еще в июле этого года в немецком Висбадене командующий сухопутными силами США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, представляя новый план «Линия сдерживания на восточном фланге», заявлял, что НАТО может стереть Калининградскую область «с земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать».

К тому же мало кто заметил, что эта спланированная российская дроновая атака по Польше, о которой Дональд Трамп сказал, что это может быть и ошибкой, происходила как раз после сообщений в американских СМИ, что Пентагон планирует сократить часть программ безопасности, что обеспечивают учения и поставку оборудования и вооружения для европейских стран восточного фланга НАТО. А 11 сентября, на следующий день после появления российских дронов в Польше, заместитель Кита Келлога Джон Коул отправился в Минск и заявил там о снятии санкций США с «Белавиа», что точно поможет российскому «Аэрофлоту» получить доступ к западным комплектующим.

Однако, каким бы успешным в НАТО и Польше не называли отражение российской дроновой атаки, в субботу вечером, 13 сентября, Польша и Румыния объявили сигналы воздушной тревоги в граничащих с Украиной регионах. И снова из-за российских дронов. Тем не менее, наиболее странным на этот раз было объяснение именно министра обороны Румынии Йонуца Моштяна. Он заявил, что 13 сентября радары перехватили российский дрон, зашедший в воздушное пространство страны, но румынские ПВО его не сбили, потому что «он летел очень низко и в какой-то момент направился обратно в Украину».

Пока нашими европейскими союзниками движет страх, уже на второй инцидент с российскими дронами администрация США вообще никак не отреагировала. Хотя Радослав Сикорский публично предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. То есть наконец создать интегрированную систему ПВО Украины и стран восточного фланга НАТО, о чем так давно просит Киев. На это полоумный заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев уже заявил:

«Разрешение странам НАТО сбивать российские дроны над Украиной будет означать войну Альянса с Россией».

В США, а ранее Трамп публично жестко спорил с Медведевым в соцсетях, сделали вид, что и эти угрозы не заметили. Хотя, возможно, к утру (по Вашингтону) все же что-то прокоммуницируют. При этом, на призывы к США усилить давление и санкции против России Трамп упрекнул Европу в покупке российских энергоносителей, чем в очередной раз снял с себя ответственность за теплый прием Путина на Аляске с красными дорожками, что и открыло России путь к дальнейшей эскалации:

«Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции, чтобы они соответствовали тем, которые ввожу я. Я готов двигаться вперед. Но они должны это сделать, я думаю, что они это сделают. Но сейчас они только говорят, а не действуют, и покупают нефть у России. Поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто будет действовать в полную силу».