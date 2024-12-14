Россия начала вывод своих войск из баз в Сирии — CNN

Ранее в РФ заявляли, что ведутся переговоры о сохранении своих баз на территории страны.

Россия, вероятно, приступила к подготовке к выводу войск из военных баз в Сирии.

Об этом пишет издание CNN, со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies и Planet Labs.

Сообщается, что на авиабазу Хмеймим прибыли грузовые самолеты Ан-124, Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей – три Ан-32 и один Ан-72. У самолетов открыты новостные отсеки для приема тяжелого оборудования.

Также на снимках видно, что российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52. Таким образом, его готовят к транспортировке.

РФ выводит войска из Сирии / Фото: Maxar Technologies

Кроме того, спутниковые снимки зафиксировали российские корабли, плывущие по Средиземному морю от берегов Сирии.

Ранее российские средства массовой пропаганды сообщали, что Москва ведет переговоры с новым руководством страны по сохранению военных баз на территории страны.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные пьют и мародерят в Сирии, ожидая эвакуации.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети появились кадры, на которых россияне бегут из Сирии.

Читайте также: