Россия начала заполнять газом вторую нить "Северного потока-2"

Ранее в Германии сообщали об отложении еще на полгода сертификации "Северного потока-2".

В пятницу, 17 декабря, началась процедура заполнения газом второй нити газопровода "Северный поток – 2", который будет поступать в Европу в обход Украины.

Об этом сообщает компания Nord Stream 2AG.

Как отмечают, заполнение второй нити происходит аналогично процедуре, проведенной относительно первой. "Вторая нить будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Ранее по второй нити были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода", — говорится в сообщении.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

Стоит отметить, что заполнение первой нити "Северного потока-2" состоялось 4 октября. В то же время, как пишут западные СМИ со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии, сертификацию "Северного потока-2" могут отложить еще на полгода.

К слову, сначала сертификацию оператора "Северного потока-2" должны были завершить к 8 января 2022 года, но процесс был заморожен в середине ноября.

Как сообщалось ранее, глава германского МИД Анналена Бербок заявила, что не видит оснований для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, поскольку он не отвечает нормам европейского энергетического законодательства. Также политика подчеркнула, что в случае нападения России на Украину газопровод могут отключить.

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