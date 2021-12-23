Россия начинает масштабные учения с боевыми стрельбами в оккупированном Крыму и Краснодарском крае

Россия начинает масштабные учения с боевыми стрельбами в оккупированном Крыму и Краснодарском крае

23 декабря маневры стартуют в оккупированном Крыму на полигоне "Опук", а 24 декабря — на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

Россия проведет учения с боевыми стрельбам в оккупированном Крыму и Краснодарском крае. К ним планируется привлечь более 1200 российских десантников и более 250 единиц военной техники.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них задействовано более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения проходят на фоне заявлений США, других стран НАТО и Украины о концентрации российских войск возле украинской границы, которые, как пишет издание, 9 декабря опроверг российский Генштаб.

"Будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях" – цитирует "Интерфакс" Минобороны РФ.

Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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