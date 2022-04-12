Россия начинает стягивать войска к границе с Финляндией после заявления Хельсинки о желании вступить в НАТО — СМИ

За несколько часов до этого в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

На территории России в направлении границы с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Это произошло уже через несколько часов после того, как Кремль пригрозил Хельсинки "последствиями", если они вступят в НАТО.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что накануне вечером появилось видео, на котором видно, как у российско-финской границы со стороны РФ двигаются два береговых ракетных комплекса. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", которая предназначена для уничтожения надводных кораблей.

Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО.

В настоящее время Финляндия активизирует сотрудничество с США в области обороны и готова вступить в Альянс. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

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