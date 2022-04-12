Россия начинает стягивать войска к границе с Финляндией после заявления Хельсинки о желании вступить в НАТО — СМИ

За несколько часов до этого в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.
На территории России в направлении границы с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Это произошло уже через несколько часов после того, как Кремль пригрозил Хельсинки "последствиями", если они вступят в НАТО.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что накануне вечером появилось видео, на котором видно, как у российско-финской границы со стороны РФ двигаются два береговых ракетных комплекса. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", которая предназначена для уничтожения надводных кораблей.
Heavy weapons, including missile systems, were seen in #Russia on the border with #Finland, hours po Kremlin warned Helsinki against joining #NATO #Russia how will you call this operation? #Russia #Finland #StopRussiaNOW pic.twitter.com/Bg3nl9vLGR— Natalia (@NatalieSmal) 12 апреля 2022
Напомним, сразу после оглашения Путиным войны Украине Финляндия подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО.
В настоящее время Финляндия активизирует сотрудничество с США в области обороны и готова вступить в Альянс. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.
Читайте также: