Россия накапливает танки у границ НАТО: OSINT-аналитики обнаружили тревожные изменения (фото)

Противостояние между Россией и НАТО / © ТСН

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Россия вновь накапливает танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и артиллерийские системы на базах хранения военной техники, запасы которой существенно сократились в первые годы полномасштабной войны против Украины. В частности, на российских военных объектах появляются новые и восстановленные бронемашины, а одна из баз с новыми танками расположена примерно в 500 километрах от границ стран НАТО.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный OSINT-аналитиками.

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В первые годы полномасштабного вторжения российская армия активно использовала запасы советской бронетехники, накопленные ещё во времена холодной войны. Как показывали спутниковые снимки, многие базы хранения постепенно опустели, а часть машин разбирали на запчасти для ремонта техники, участвовавшей в боевых действиях.

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Однако в последнее время OSINT-аналитики зафиксировали противоположную тенденцию: на этих объектах вновь появляются танки и другая военная техника. Речь идет как о восстановленных машинах советских моделей, так и о новой бронетехнике, которую российские предприятия продолжают выпускать, несмотря на войну.

На эти изменения обратил внимание OSINT-аналитик Jonpy, который изучил спутниковые снимки нескольких российских баз. В частности, ещё летом 2026 года он зафиксировал увеличение количества техники на 349-й Центральной базе хранения танков в Топчисе Алтайского края.

По оценке аналитика, после предыдущих поставок, которые могли составить до 78 танков и более 100 БМП, на объекте появились дополнительные машины. Из-за недостаточного качества спутниковых снимков точно идентифицировать всю технику сложно, однако её количество, вероятно, увеличилось ещё на несколько сотен единиц.

На этой базе могут храниться отремонтированные танки Т-72Б3М и боевые машины пехоты БМП-2.

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Новые танки в 500 километрах от границ НАТО

Особое внимание исследователей привлекла 22-я Центральная база резерва танков в городе Буй Костромской области. После начала полномасштабной войны этот объект, как и многие другие российские хранилища, в значительной степени опустел.

Однако сравнение спутниковых снимков от 18 октября 2025 года и 3 октября 2026 года свидетельствует о значительном пополнении базы военной техникой. По данным «Радио Свобода», там появились новые танки Т-90М «Прорыв», а также бронетранспортеры БТР-82А.

Важно, что речь идет не только о старых машинах, восстановленных после ремонта, но и о новой технике, поступающей с завода.

Расстояние от этой базы до границ прибалтийских государств, в частности Латвии и Эстонии, составляет примерно 500 километров. Таким образом, восстановление запасов бронетехники происходит не только в отдалённых восточных регионах России, но и на её западе, недалеко от стран Североатлантического альянса.

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Россия наращивает производство бронетехники

Пополнение запасов происходит на фоне продолжающегося производства и модернизации бронетехники в России. В частности, «Уралвагонзавод» расширяет производственные мощности для выпуска танков Т-90М.

По оценке аналитиков следственной группы Conflict Intelligence Team, к началу полномасштабного вторжения Россия уже наладила серийное производство этой модернизированной модели. В исследовании, опубликованном весной 2025 года, также говорилось о мерах по расширению производственных мощностей предприятия.

В то же время значительные потери бронетехники в войне против Украины вынудили российскую армию изменить тактику. Из-за угрозы со стороны беспилотников массовое использование танковых колонн стало более рискованным, поэтому российские войска всё чаще полагаются на пехотные штурмы и небольшие мобильные группы.

Несмотря на это, накопление техники на базах свидетельствует о том, что российская военная промышленность продолжает снабжать армию новыми и отремонтированными машинами.

Угроза для Северной Европы

Восполнение запасов бронетехники происходит параллельно с расширением российской военной инфраструктуры вблизи стран НАТО.

В июне 2026 года в рамках совместного расследования скандинавских и балтийских общественных вещателей сообщалось о расширении российских военных баз в регионе. По данным журналистов, Россия строит новые казармы и склады, обновляет инфраструктуру и перемещает военную технику.

13 октября министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Россия рано или поздно попытается «проверить» одну из стран НАТО, независимо от того, как завершится война против Украины.

Москва отрицает намерения напасть на страны НАТО. Однако восстановление запасов вооружения и расширение военной инфраструктуры остаются факторами, которые учитываются при оценке долгосрочных рисков для европейской безопасности.

Отдельную проблему представляют темпы военного производства. По оценкам аналитиков, Россия может сохранить высокий уровень загрузки оборонных предприятий даже после завершения боевых действий в Украине. Это создает для западных государств дополнительные вызовы, ведь наращивание собственного производства вооружений может потребовать значительного времени.

Напомним, послы стран НАТО соберутся на заседание на следующей неделе в связи с инцидентом с пожаром на судах у побережья Румынии и соседней Болгарии, произошедшим в результате атаки дронов.

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