Россия намекает на новую цель после Украины: "Радио Судного дня" передало код с названием страны НАТО

Радио Судного дня передало кодовое сообщение с названием Латвии / © Pixabay

Реклама

Загадочная российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радио Судного дня» , отправила еще одно зловещее сообщение. В неожиданном сигнале, прозвучавшем в течение дня, была четко названа страна НАТО – Латвия. Хотя подлинное назначение радиостанции неизвестно, ее сообщение вызвало опасение, что Россия может планировать наступление на соседнюю страну.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Загадка «Жужжалки» и криптографическое сообщение

Радиостанция УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует постоянный, жуткий гул (отсюда прозвище «Жужжалка»), похожий на звук неисправного прибора. Эксперты считают, что эта станция связана со стратегическим военным командованием России и может использоваться для передачи секретных приказов, поскольку частота ее необычных сигналов возрастает во время кризисов, например во время войны в Украине.

Реклама

Последний инцидент произошел в понедельник, 17 ноября, когда в эфир вышло шесть разных сообщений. Одно из них содержало следующий код: "НЖТИ НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167 ".

В сообщениях были и другие загадочные слова, в частности, «болонский» и «гальванизатор». Однако именно прямое упоминание Латвии — члена НАТО, граничащего с Россией, вызвало наибольшую панику в социальных сетях, поскольку это страна, которую пользователи, поддерживающие Кремль, обсуждали как «стертую с карты».

Реакция и опасения эскалации из НАТО

Намерение радиосигнала остается загадкой, но он раздался на фоне критически высокого напряжения между Россией и НАТО. Поскольку Латвия является членом Альянса, любое нападение на нее автоматически активирует Статья 5 — обязательство всех членов защищать друг друга, что может привести к полномасштабной войне, возможно, даже ядерной.

«Путинская гибридная война уже ударила по Европе с помощью беспилотников, диверсий и киберопераций. Теперь он лязгает по каналам с ядерной кодировкой», — прокомментировал один из пользователей в сети X.

Реклама

Опасения эскалации усиливаются другими недавними инцидентами, связывающими страны НАТО с российской гибридной войной. В тот же день, когда прозвучала трансляция Радио Судного дня, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на причастность России к большому взрыву поезда на выходных, назвав это «беспрецедентным актом саботажа».

Напомним, ряд стран НАТО, в частности Бельгия , Эстония, Чехия и Дания, за последние месяцы обнаружили неизвестные беспилотники над АЭС, военными базами и аэропортами, подозревая, что они происходят из России. Эти вторжения привели к закрытию воздушного пространства и экстренным совещаниям Североатлантического союза .