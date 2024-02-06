"Россия намерена использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО" – разведке Дании

В разведке отмечают, что в РФ сейчас идет комплексное наращивание военной мощи, которое также включает в себя развертывание новых подразделений в регионе Балтийского моря и на северо-западе страны.

Россия, вероятно, намерена "использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО".

Об этом заявили в разведке Дании, передает Telegram-канал Bild_Russian.

В ответ на запрос члена парламента был опубликован ответ министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, в котором он ссылается данные разведки.

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По оценке ведомства, с одной стороны, в настоящее время маловероятно, что Россия захочет спровоцировать военный конфликт с НАТО — поэтому разведка не видит военной угрозы для территорий Датского королевства. С другой стороны, по мнению экспертов ведомства, "весьма вероятно, что Россия намерена использовать свою военную мощь, чтобы бросить вызов странам НАТО", но ниже "порога Статьи 5", — то есть, ситуации, в которой альянс должен будет ответить военным путем.

"Россия может, в частности, использовать свой военный потенциал для оказания давления на отдельные страны посредством действий, нарушающих ранее достигнутые договоренности и международные национальные правила, но которые находятся ниже порога войны", — приводит министр обороны Дании оценку военной разведки.

К таким действиям относится, например, нарушение национальных территориальных границ военными самолетами или кораблями, использование гидролокаторов. Однако, по оценке ведомства , действия могут также включать крупномасштабное наращивание войск вдоль национальных границ или учения, ограничивающие военную деятельность Запада в международных водах.

В разведке отмечают, что в России сейчас идет "комплексное наращивание военной мощи", которое также включает в себя развертывание новых подразделений в регионе Балтийского моря и на северо-западе страны.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что из-за войны в Украине и не только ситуация в мире сейчас напряженная. Не исключено, что в случае поражения Украины Россия нападет на НАТО, в частности Польшу.

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