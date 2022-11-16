Россия намеренно нанесла ракетный удар по Польше, чтобы спровоцировать НАТО — Жданов

Жданов убежден, что упавшая на территории Польши ракета была умышленной провокацией России против НАТО.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что инцидент в Польше был очередной спланированной атакой России с целью "расшатать" НАТО.

Об этом он рассказал 16 ноября в интервью Ukrlife.TV.

"Я думаю, что удар был умышленный со стороны Российской Федерации. К тому же это был самый мощный по количеству ракет массированный удар по Украине. В то же время включить "дурачка" и сказать, мол, "ну две ракеты заблудились случайно" — это вполне возможно для РФ", — считает Жданов.

По словам эксперта, Путин решил "расшатать" НАТО. Поскольку большинство российских провокаций в сторону Альянса остаются без ответа, российский диктатор, вероятно, решил поднять ставки.

"Он постоянно провоцирует НАТО на какой-то жесткий ответ России. Это очередная провокация. Он решил поднять ставки. Он понял, что ничего не работает: пересечение воздушного пространства российскими беспилотниками и авиацией и т.д. Угрозы не работают. По поводу ядерного оружия ему выставили красные флажки. Маневра у него нет никакого. Теперь, мол, нужно такой случайный маленький "ударчик" нанести по стране НАТО", — считает Жданов.

Напомним, вечером 15 ноября на территории Польши в селе Пшеводуви упала ракета, в результате чего погибли два человека. Это произошло примерно в 6 километрах от украинско-польской границы во время воздушной тревоги на всей территории Украины.

В то же время издание AP со ссылкой на трех чиновников из США сообщает, что упавшая на территории Польши ракета могла быть выпущена из украинской ПВО для сбивания российской воздушной цели.

В свою очередь, у Зеленского оперативно прокомментировали это заявление. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, только Россия своими ракетными атаками виновата в угрозах и эксцессах в других странах.

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