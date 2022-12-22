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"Россия намеренно напала на гражданскую инфраструктуру, чтобы лишать людей еды", — Байден

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
67
Время на прочтение
1 мин
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"Россия намеренно напала на гражданскую инфраструктуру, чтобы лишать людей еды", — Байден

Фото: Associated Press

РФ использует зиму в качестве оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия намеренно напала на гражданскую, инфраструктуру, чтобы лишать людей пищи.

Об этом американский глава сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс- конференции 21 ноября.

"Россия намеренно напала на критическую гражданскую инфраструктуру Украины для того, чтобы лишить людей во время самого холодного и темного периода года. Россия использует зиму, как оружие для того, чтобы людей лишать пищи. Это самый последний пример преступлений, которые совершает Россия против мирного населения Украины". США и союзники понимают, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина могла восстанавливать свою критическую инфраструктуру", — сказал Байден.

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Дата публикации
Просмотры
67
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