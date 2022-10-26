Россия нанесла тренировочный ядерный удар по Камчатке: детали

Ядерный удар пришелся на полигон на Камчатке. За ним лично наблюдал российский диктатор Путин.

Россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками. Это произошло во время военных учений на полигоне Кура на Камчатке. За тренировочными пусками лично наблюдал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости".

"Под руководством Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой прошли практические пуски баллистических и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

На Камчатке россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" из "Плесецкая" и баллистическую ракету "Синевая" из акватории Баренцева моря.

Таким образом, в стране-агрессоре якобы тренируют "массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника".

Напомним, после завершения учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, которые продлятся с 17 по 30 октября, Россия собирается во второй раз за год провести свои учения "Гром". Пока о конкретных терминах "Гром-2022" неизвестно, однако, согласно договоренности с США, РФ должна заранее предупредить о таких действиях, чтобы это не выглядело началом ядерной атаки.

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