Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

Россия не способна самостоятельно вести войну против Украины в нынешних масштабах без поддержки Китая, а ключевые решения по потенциальной эскалации могут приниматься именно в Пекине.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО (2021–2025), член Совета Безопасности Киевского Форума безопасности Адмирал Роб Бауэр во время 18-го ежегодного КБФ на тему «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?».

Во время выступления он отметил необходимость анализировать взаимосвязь между Москвой и Пекином, обращая внимание на стратегическую зависимость России.

Россия может напасть, если Китай попросит. Решение о нападении на НАТО не может приниматься только в Москве, оно будет приниматься в Пекине. Россия — это вассал Китая», — подчеркнул адмирал.

По его словам, для эффективной подготовки к возможным угрозам Альянса необходимо работать не только над усилением военных возможностей.

«Кроме военной способности, над которой, конечно, нужно работать и усиливать ее, необходимые деньги, а также мощная промышленность, чтобы выработать то, что нужно», — отметил Бауэр.

Он подчеркнул, что речь идет не только об оборонном секторе, но и о более широком привлечении финансовых ресурсов, правительств и частного капитала.

Отдельно адмирал отметил важность единства внутри Альянса, в частности в отношениях с США.

«Нам нужно держать голову холодной и сосредоточить внимание на том, что происходит в НАТО и Европе. Мы не должны отталкивать американцев и усиливаться внутри Альянса», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает радикальные шаги для давления на европейских партнеров, отказавшихся помогать в войне с Ираном.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что США будут придерживаться своего обязательства перед НАТО защищать Европу в случае нападения России.