Россия напала на Украину из-за крайне империалистических взглядов — Шольц

По его словам, агрессивная война России против Украины направлена на захват территории.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Россия начала войну против Украины из-за своих империалистических взглядов.
Об этом пишет Deutsche Welle.
"Надо говорить прямо: Россия напала на Украину, руководствуясь крайне империалистическими взглядами", — сказал канцлер.
По его словам, агрессивная война России против Украины направлена на захват территории.
"Мы не можем и не будем этого принимать", — заверил Шольц и предупредил, что ситуация "серьезная и крайне угрожающая".
Напомним, что Олаф Шольц отверг требование России по поводу расчетов за российский газ в рублях. Он напомнил, что большинство договоров предполагают уплату в евро или долларах. Также он заявлял, что Путин добился обратного эффекта вторжением в Украину.
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