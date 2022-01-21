Россия направила на учения в Беларуси два дивизиона ракетных комплексов С-400: видео

Россия направила на учения в Беларуси два дивизиона ракетных комплексов С-400: видео

Средства противовоздушной обороны, которые способны перехватывать баллистические ракеты средней дальности, перекидывают с Дальнего Востока РФ.

На совместные военные учения "Союзная решимость-2022", которые состоятся в Беларуси 10-20 февраля, Российская Федерация направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Об этом в пятницу, 21 января, сообщили на сайте Минобороны РФ.

"Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Как свидетельствует опубликованное видео, передислокация из Хабаровского края на Дальнем Востоке началась по железной дороге. В Беларусь два дивизиона ракетных комплексов должны прибыть к 9 февраля.

Для вооружения ЗРК С-400 с 2018 года используют ракеты 40Н6Е, способные поражать цели на максимальном расстоянии 400 км и высоте до 185 км, а также перехватывать боевые части баллистических ракет средней дальности (3000-3500 км).

Напомним, в Беларусь начали прибывать первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях "Союзная решительность-2022".

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