Россия наращивает активность в Балтийском море: Швеция усиливает боеспособность

В административный центр Висбю паромом доставлена боевая техника.

На шведском острове Готланд усилена боеспособность на фоне роста военной активности России в Балтийском море.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Петер Гультквист, пишет DW.

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По его словам, "вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы". Телекомпания SVT выложила на своем сайте видео, где видно, что на остров прибывают военнослужащие и техника.

Отмечается, что в административный центр Висбю паромом доставлена боевая техника. Руководитель Готландского полка Маттиас Ардин подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин". Часть из них уже патрулирует гавань.

В Вооруженных Силах Швеции отметили, что "сделки усилены на нескольких локациях" на фоне роста "российской активности в Балтийском море".

Решение усилить готовность приняли, чтобы показать, что Швецию не "застанут врасплох". Маттиас Ардин отметил: "В Европе есть беспокойство. Ситуация в области политики безопасности развивается в неправильном направлении, однако риск вооруженного конфликта незначителен".

Как сообщалось, союзники НАТО сели за стол переговоров с Россией. Союзники едины в том, чтобы российские ультиматумы отвергнуть и дать понять, что не в Москве решать, кто может, а кто не будет частью НАТО. Для Украины, заявляли ранее в Альянсе, не будет неприятных неожиданностей и никаких решений о ней без Киева страны-члены НАТО обещали не принимать.

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