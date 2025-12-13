Россия наращивает производство баллистической ракеты "Орешник": подробности от разведки

Орешник / © ТСН

Россия планирует нарастить серийное производство баллистической ракеты средней дальности «Орешник», а также рассматривает варианты ее модернизации. Речь идет о повышении эффективности боевой части, в том числе в ядерном снаряжении.

Об этом сообщает Укринформ.

Председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, программа развития ракеты «Орешник» ныне носит для Кремля приоритетный характер. Российское руководство не только хочет увеличить количество ракет, но и изучает возможности их технического усовершенствования.

Основная цель — усиление потенциала поражения боевой части. Особый акцент, по данным украинской разведки, делается именно на варианте с ядерной оснасткой.

Развитие программы «Орешник» финансируется из Фонда национального благосостояния России. Это свидетельствует о стратегическом значении проекта для военно-политического управления РФ, несмотря на экономические трудности и санкционное давление.

В серийном производстве ракеты «Орешник» задействовано более 50 предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них — научно-исследовательские институты и приборостроительные заводы, в частности, НИИ командных приборов, «Калугаприбор», «Калужский электромеханический завод», «Прибой» и другие.

Напомним, ранее диктатор Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Европе «Орешником», назвав эту ракету «страшным оружием». Он обратился к лидерам Европы и цинично призвал их «не нарываться».