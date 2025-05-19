Россия наращивает военную мощь у границ Финляндии: насколько серьезна угроза

Флаги Финляндии и НАТО / © Associated Press

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Россия наращивает военную инфраструктуру у границы с Финляндией — строит базы и новые объекты, — свидетельствуют последние спутниковые снимки. Эти действия могут указывать на стратегию Кремля после завершения войны против Украины.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Подтвержденные представителями НАТО снимки демонстрируют ряд новых российских палаток, складов для хранения военной техники, обновление укрытий для истребителей и активное строительство на вертолетной базе, которая раньше почти не использовалась и зарастала травой.

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На данный момент все выглядит как начальная фаза долгосрочного расширения. В Альянсе отмечают, что это не похоже на массовую стягивание сил к границе с Украиной перед полномасштабным вторжением в 2022 году. Россия держит ограниченное количество войск на финском направлении. Финны уверяют, что это не представляет значительной угрозы.

«Однако Финляндия — один из новейших членов НАТО, присоединилась к Альянсу два года назад. И нынешние шаги Москвы, несомненно, свидетельствуют о ее восприятии в качестве новой угрозы. Теперь эта 1340-километровая граница является самой длинной линией контакта НАТО с Россией. Аналитики предполагают, что регион может стать горячей точкой, особенно ввиду его расположения во все более противоречивой Арктике», — говорится в статье.

Недавно американские и финские войска провели масштабные военные учения в Арктике: сотни военных действовали в лесах, а финны передвигались на лыжах.

Когда Россия передислоцирует войска под Финляндию?

По мнению финских военных, если интенсивная фаза войны в Украине завершится, Россия передислоцирует тысячи солдат к финской границе.

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Финляндия считает, что у нее есть примерно пять лет до того момента, когда Россия сможет нарастить силы до угрожающего уровня. Но в Хельсинки уверены, что это произойдет — и количество российских военных на этом направлении утроится.

«Мы будем говорить о значительно большем уровне военного присутствия», — заявил директор военной разведки Финляндии бригадный генерал Пекка Турунен.

С российской точки зрения, Кремль считает необходимым усилить оборону против расширения НАТО — темы, давно вызывающей у него раздражение. Балтийские страны стали первыми из бывшего СССР, присоединившимися к Альянсу, и это приблизило блок к границам России.

«Российская армия прошла значительное расширение. После войны численность сухопутных сил, вероятно, будет больше, чем до 2022 года. По планам реорганизации военных округов видно, что приоритет будет предоставлен направлениям, граничащим с НАТО», — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

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Россия хочет доступа к Арктике

В НАТО с этим согласны. Один из чиновников Альянса заявил, что после завершения войны в Украине Россия передислоцирует войска все севернее.

«Россия считает, что Арктика и доступ к ней — ключ к статусу великого государства», — отметил собеседник издания.

Согласно спутниковым снимкам, российские вертолеты вернулись на базу возле Мурманска, портового города за Полярным кругом, где их не было уже 20 лет.

Из-за атак украинских дронов на российские аэродромы, командование РФ переместило авиацию на север — подальше от зоны поражения. Это приблизило их к территориям НАТО.

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Десятки российских самолетов недавно заметили на авиабазе «Оленья», расположенной менее чем в 160 км от финской границы. А год назад на российской базе «Каменка», менее чем в 65 км от Финляндии, появилось более 100 новых палаток.

«Они расширяют свои бригады до уровня дивизий, то есть подразделения у наших границ значительно возрастут — на тысячи военных», — отметил аналитик финской организации Black Bird Group, изучающий военную активность на севере и в Украине, Эмиль Кастехелми.

Насколько серьезна угроза Финляндии со стороны РФ?

Он проанализировал десятки спутниковых снимков и подчеркнул, что следующие несколько лет могут принести кардинальные изменения на финской границе — все зависит от войны в Украине.

Россия построила новые сооружения для хранения десятков единиц техники в Алакуртти, недалеко от Финляндии, и чуть дальше в Петрозаводске. Активность выросла и в других районах. К примеру, на российской базе в 130 км от Эстонии появились новые палатки и техника.

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Авторы материала обратили внимание на древнее финское изречение: Россия никогда не такая сильная, как кажется, и никогда не такая слабая, как выглядит. Поэтому их военное руководство реагирует спокойно, но трезво.

«Увеличение военного присутствия в нашем регионе произойдет после того, как боевые действия в Украине стихнут», — отметил директор по вопросам оборонной политики Министерства обороны Финляндии Янне Куусела.

Он не знает, сколько это займет время, но добавил: «Именно к этому мы должны быть готовы».

Напомним, весной из ежегодного отчета финской разведки стало известно, что после окончания войны против Украины Россия перераспределит свои ресурсы и впоследствии переключит свое внимание на Финляндию и другие части Европы.

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На фоне роста военной угрозы со стороны России премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о планах Хельсинки выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.