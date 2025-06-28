Россия наращивает вооружение: аналитики узнали, к чему готовятся оккупанты

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Российская Федерация наращивает производство дронов, боевых машин пехоты (БМП), авиационной техники и кораблей. Именно на эти типы вооружений Кремль будет делать ставку в случае предстоящей войны с НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, аффилированного с Министерством обороны РФ, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство в стране выросло на 2,6%.

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Эти данные центра свидетельствуют о стремлении РФ расширить стратегическую промышленную инфраструктуру в средне- и долгосрочной перспективе. Эти меры могут быть частью процесса реорганизации и восстановления боевых способностей вооруженных сил России ввиду возможности затяжного конфликта со странами НАТО», — считают аналитики.

Спутниковые снимки отдельных российских заводов по ремонту бронетехники свидетельствуют о наращивании Россией производства боевых машин пехоты (БМП).

Кроме того, дополнительные аналитические материалы свидетельствуют о том, что Россия достигла определенного прогресса в расширении производства танков Т-90М. Это дополнительно подтверждает длительные инвестиции россиян в долгосрочное производство тяжелой бронетехники.

«Пока непонятно, направлены ли эти меры на подготовку к новому масштабному наступлению против Украины в кратко- или среднесрочной перспективе, идет ли речь о восстановлении потенциала для возможного более широкого противостояния с НАТО», — отмечают в ISW.

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Ранее сообщалось, что после вторжения РФ в Украину США и их союзники ввели ряд санкций, направленных на то, чтобы подорвать российскую оборонную промышленность. На поле боя Россия потеряла технику и снизила запасы ракет и снарядов.

В ответ Кремль быстро вложил ресурсы в свою военную промышленность. Федеральный бюджет в год предусматривает еще большую долю расходов на оборону в этом году — более 29%.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в декабре, что Россия производит в 17,5 раз больше боеприпасов, в 17 раз больше беспилотников и в 5,6 раз больше танков, чем до войны.