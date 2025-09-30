ТСН в социальных сетях

Россия нарушает границы, а НАТО молчит: Рютте объяснил причины бездействия

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил причастность России к нарушениям воздушного пространства Эстонии и Польши. Альянс выясняет, были ли действия умышленными.

Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

НАТО до сих пор выясняет, было ли намеренно нарушение воздушного пространства Эстонии и Польши со стороны России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте подтвердил, что за вторжением в воздушное пространство обеих стран "очевидно, стоящие россияне". Однако он отметил, что у Альянса еще нет информации, было ли это действие спланированным.

"Когда речь идет о Польше и Эстонии — очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, это намеренно или нет. Но даже если нет — это безрассудно и неприемлемо", — сказал он.

Генсек НАТО также добавил, что пока неизвестно, кто именно стоит за вторжением дронов в Дании.

Марк Рютте отметил, что страны НАТО должны защитить свое небо, назвав инициативу "стены дронов" своевременной и необходимой.

