Россия нарушила договор: в НАТО заявили, что они могут размещать военных в восточной Европе

Россия нарушила договор: в НАТО заявили, что они могут размещать военных в восточной Европе

НАТО может размещать своих военных в восточной Европе, поскольку Россия нарушила договор с Альянсом.

В договоренностях с 1997 года речь шла о том, что РФ не будет нападать на соседние государства и проводить консультации с НАТО.

Об этом рассказал заместитель генерального секретаря Алянсу Мирча Джоане, пишет Guardian.

По его словам, Россия нарушила договор с Альянсом, напав на Украину. Также РФ прекратила консультацию по оборонному блоку. Джоане утверждает, что в договоре от 1997 г. речь шла о том, что НАТО и РФ не должны наращивать угрожающее вооружение в определенных регионах Европы. А потому сейчас у НАТО нет никаких ограничений на усиление своего фланга в восточной Европе.

"Они приняли решение, обязались не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, но они и этого не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России", – сказал Джоан.

Напомним, в порт столицы Финляндии вошли четыре военных корабля стран-членов НАТО — США, Германии и Франции. Американское и германское суда участвовали в военных учениях в Балтийском море.

Читайте также: