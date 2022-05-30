Россия нарушила договор: в НАТО заявили, что они могут размещать военных в восточной Европе

НАТО может размещать своих военных в восточной Европе, поскольку Россия нарушила договор с Альянсом.
В договоренностях с 1997 года речь шла о том, что РФ не будет нападать на соседние государства и проводить консультации с НАТО.
Об этом рассказал заместитель генерального секретаря Алянсу Мирча Джоане, пишет Guardian.
По его словам, Россия нарушила договор с Альянсом, напав на Украину. Также РФ прекратила консультацию по оборонному блоку. Джоане утверждает, что в договоре от 1997 г. речь шла о том, что НАТО и РФ не должны наращивать угрожающее вооружение в определенных регионах Европы. А потому сейчас у НАТО нет никаких ограничений на усиление своего фланга в восточной Европе.
"Они приняли решение, обязались не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, но они и этого не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России", – сказал Джоан.
Напомним, в порт столицы Финляндии вошли четыре военных корабля стран-членов НАТО — США, Германии и Франции. Американское и германское суда участвовали в военных учениях в Балтийском море.
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