Россия нащупывает "красные линии": у Зеленского прокомментировали сбитие дрона США над Черным морем

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия, сбивая американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем, пытается нащупать "красные линии".

Об этом он написал в Twitter.

"Случайные" крылатые ракеты в воздушных просторах Европы; уничтожение MQ-9 Reaper над Черным морем; анонимные разведчики с их версиями подрыва NS; уличные протесты в Молдавии; проRU инициативы правительства Грузии – примитивные попытки России нащупать новые красные линии и выставить ультиматумы", — считает Подоляк.

"Случайные" крылатые ракеты в воздушных пространствах Европы; уничтожение MQ-9 Reaper над Черным морем; анонимные разведчики с их версиями подрыва NS; уличные протесты в Молдавии; проRU инициативы правительства Грузии – примитивные попытки России нащупать новые красные линии и выставить ультиматумы. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2023

Избиение американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно

Россия уничтожила американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Дрон патрулировал в международном воздушном пространстве, когда два российских самолета попытались его перехватить. Он ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон.

Некоторые аналитики полагают, что это было провокацией. В Госдепе США полагают, что столкновение российского истребителя с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, вероятно, было непреднамеренным со стороны России. Глава Пентагона уже поговорил с Шойгу из-за этого инцидента.

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