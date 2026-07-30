Россия нашла новую лазейку в санкциях: через нее прошли 50 тысяч товаров

Танкер (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Российские оборонные компании используют индийские цепи поставок для импорта тысяч чувствительных товаров, первоначально изготовленных в Великобритании и странах ЕС.

Об этом свидетельствуют торговые данные компании Strider Technologies, которые получило издание Politico.

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Исследователи отследили около 50 тысяч контролируемых или критически важных товаров из третьих стран, переправленных в Россию через Индию после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Речь идет об электронике, высокоточных приборах, машиностроительном и транспортном оборудовании, металлах и современных электротехнических компонентах.

По данным Strider, с начала вторжения к началу 2025 года экспорт из Индии в Россию чувствительных товаров британского происхождения вырос на 180% по сравнению с тремя предыдущими годами. Поставка продукции из Швейцарии увеличилась на 131%, из Швеции – на 455%, а из Франции – на 98%.

Объемы экспорта товаров германского происхождения сократились, однако остаются значительными.

Компоненты попадают в российский ВПК

Исследователи выяснили, что в прошлом году углеродное волокно французского производства через Индию поступило российской компании, связанной с военно-промышленным комплексом РФ.

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Такой материал используется в производстве самолетов, беспилотников, ракет и другой оборонной продукции. Российский импортер сотрудничает с несколькими находящимися под санкциями компаниями.

Компоненты из ЕС и Великобритании также могут собирать в Индии в готовые изделия, а затем поставлять в Россию. Этот риск указывают совместные предприятия российского концерна «Ростех» с индийскими партнерами.

Новые торговые сделки усугубляют риски

Аналитики предупреждают, что новые торговые соглашения Индии с Великобританией и Евросоюзом могут усложнить контроль за перемещением товаров двойного назначения.

По мере того как западные компании расширяют производство в Индии, Россия может получать доступ к более сложным промышленным и технологическим цепям.

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Эксперты призывают британские и европейские компании более тщательно проверять своих поставщиков и клиентов. Они отмечают, что противодействие таким схемам требует координации между правительствами, бизнесом и разведывательными службами.

Ранее сообщалось, что анализ обломков позволил не только установить происхождение компонентов, но и идентифицировать предприятия, производящие детали российской баллистической ракеты «Орешник».

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