Россия нашла слабые места НАТО: в Европе забили тревогу из-за нового доклада

Нападение на НАТО / © ТСН.ua

Реклама

Россия могла в течение 19 месяцев систематически проверять эффективность противовоздушной обороны стран НАТО с помощью беспилотников. К такому выводу пришли эксперты Международного института стратегических исследований (IISS)

Об этом сообщает Financial Times .

По данным исследователей, инциденты с дронами были зафиксированы в более чем десяти странах НАТО, а также в Ирландии. По мнению экспертов, частные случаи, ранее рассматривавшиеся как локальные события, в совокупности свидетельствуют о масштабной и скоординированной кампании.

Реклама

Автор доклада Чарли Эдвардс заявил, что Россия могла использовать такие полеты для изучения реакции союзников, сбора информации о критической инфраструктуре и оценке возможностей европейской ПВО.

«Закономерность становится заметной, когда инциденты рассматриваются в совокупности», — подчеркнул Эдвардс.

В исследовании отмечается, что вблизи мест появления дронов нередко находились российские коммерческие суда, в том числе танкеры так называемого теневого флота.

Аналитики предполагают, что эти суда могли использоваться в качестве стартовых площадок для запуска беспилотников, ретранслятора сигнала или точки их возврата.

Реклама

Франция в 2025 году осматривала один из таких танкеров, однако результаты проверки официально не обнародовала.

Какие объекты попадали в поле зрения

По данным IISS, беспилотники неоднократно фиксировались у военных авиабаз, ядерных объектов и критической инфраструктуры.

Среди известнейших случаев:

временное закрытие аэропорта Копенгагена из-за появления дронов;

полеты над авиабазой Волкел в Нидерландах;

инциденты вблизи военных баз в Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах.

В ряде случаев беспилотники не сбивали из-за действующих правил применения силы или риска для гражданского населения.

Реклама

Эксперты подчеркивают, что европейские системы ПВО в основном создавались для борьбы с самолетами и ракетами, а не с дешевыми малоразмерными беспилотниками.

По мнению авторов доклада, Россия могла преследовать сразу несколько целей:

сбор разведывательной информации о военных объектах;

проверка скорости реагирования НАТО;

исследование маршрутов военной логистики;

создание экономического и психологического давления.

Европейские страны уже начали расширять программы борьбы с беспилотниками и пересматривать правила применения силы для противодействия таким угрозам.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Напомним, США предупредили, что Россия планирует провокацию на территории Польши. По данным The Telegraph, это могут быть удары дронами или ракетами по критической инфраструктуре, имитация воздушных атак или даже небольшое наземное вторжение российских или белорусских военных. Провокацию ожидают через несколько месяцев.

Реклама

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

Новости партнеров