Россия / © Associated Press

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В последние месяцы Россия чаще пытается устраивать диверсии на европейских оборонных объектах. Для поджогов, шпионажа и запугивания работников Кремль привлекает посредников. Под угрозой оказались компании и логистические цепочки, которые занимаются военными закупками или поставляют оборудование для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Национальное управление защитной безопасности Великобритании (NPSA).

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Что планирует Россия

В ведомстве отмечают, что цель России — сорвать военную поддержку Украины. Для атак Кремль обычно привлекает посредников, которые устраивают простые диверсии, в том числе поджоги. Кроме этого, враг прибегает к шпионажу, информационным операциям и запугиванию работников.

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В NPSA предупреждают: мишенью могут стать любые компании, участвующие в оборонных закупках, производстве или доставке оборудования для ВСУ. Также в зоне риска работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации или важным активам.

Как защититься от российских диверсантов и шпионов

Британские специалисты отмечают, что вражеская разведка обычно начинается со сбора информации в открытых источниках. Поэтому компаниям советуют сделать несколько базовых шагов:

Меньше данных в Сети. Организациям следует убрать с сайтов и соцсетей лишние подробности о продукции, помещениях, рабочих процессах и должностях работников. По данным NPSA, диверсантам тяжелее всего атаковать компании, которые показывают, что имеют охрану, но не раскрывают деталей своей работы.

Внимательность работников. Персонал призывают замечать подозрительное поведение и не бояться проверять незнакомцев, например, людей без пропусков. Для этого советуют использовать специальную программу подготовки «Проверяй и сообщай» (SCaN).

Личная безопасность. Мишенью могут стать не только руководители, но и обычные работники. Им советуют не ходить по одним и тем же маршрутам по четкому графику, быть осторожными в поездках за границу и следить, какая личная информация попадает в интернет.

Диверсии РФ в Европе — последние новости

Напомним, министр Польши, ответственный за работу спецслужб, Томаш Семоняк заявил, что окончание войны в Украине не положит конец диверсионной кампании России против Европы. По его словам, российские тайные операции в последние месяцы только активизировались.

Ранее мы писали, что Эстония решила полностью закрыть границу с Россией после разоблачения попытки диверсии против оборонного предприятия. Ограничения будут введены уже с 1 декабря.

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