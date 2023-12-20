Россия научилась обходить санкции: The New York Times назвало страны, которые ей в этом помогают

Российские чиновники и руководители быстро объединились, чтобы найти обходные пути санкциям и запретам, введенным Западом и США.

Об этом пишет The New York Times.

После введения экспортных ограничений и корпоративных запретов — сначала возникли сбои в торговле, российские поставщики нашли лазейки и культивировали обходные пути.

"России легко получить почти все коммерческое оборудование, в частности, телекоммуникационное, средства наблюдения, микрочипы для передовых вычислительных машин и систем вооружения, а также дроны", — пишет издание.

Также власти РФ и компании объединились, чтобы воспользоваться пробелами в глобальной реакции. Согласно утечке электронной почты российского правительства, торговой документации и записям разговоров между российскими инженерами — они подхватывали сети посредников, в частности в Китае, и маскировали свою деятельность через подставные компании.

The New York Times пишет, что Москва обратилась к странам, которые заняли нейтральную позицию в войне против Украины, таких как Марокко и Турция, и использует их порты, чтобы получать необходимые товары, которые затем перегружаются на другие корабли, следующие в РФ. Затем запрещенные технические продукты стали доступны для покупки у известных поставщиков и на простых в использовании сайтах электронной коммерции.

"Гибкость была самой важной. В еженедельных электронных письмах российские торговые чиновники делились советами о том, какие порты будут перевозить товары, кто будет торговать в рублях и где можно ремонтировать корабли под российским флагом, свидетельствуют документы", — говорится в статье.

Издание со ссылкой на экономиста Элину Рыбакову указывает, что недостаточные государственные следователи в США и Европе не могут успевать за часто теневым потоком товаров. По ее словам, крупные технологические компании должны сделать больше.

После оглашения санкций российские поставщики столкнулись с трудностями в обеспеченных товарами, но российские чиновники и руководители быстро объединились, чтобы найти обходные пути. Политические сторонники получили прибыль от бегства западных компаний, считают журналисты.

Информация издания свидетельствует, что торговый офис РФ в Марокко также помог российским компаниям восстановить свои позиции, в частности, московскому поставщику оборудования для биометрического наблюдения ProSoft.

В газете ссылаются на заявление представителей марокканского государственного порта Tanger Med. Там отметили, что арендовали пространство судоходным компаниям и "не владеют информацией и не несут ответственность за суда, двигающиеся через комплекс". Порт "не знал" о том, что отгруженные товары заходили в российские порты до или после того.

"ProSoft также поддерживал поставки западных технологий, в том числе микрочипы от Texas Instruments, Intel и NXP, с помощью малоизвестной компании по металлолому, зарегистрированной в Касабланке, Марокко… изготовлены Nvidia и искусственным интеллектом", – говорится в материале.

На малоизвестных российских сайтах электронной коммерции, таких как Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution и 4Telecom, выставлены на продажу сложные технологии от крупных американских и европейских производителей телекоммуникаций, таких как Cisco, HP, Juniper, Ericsson и Nokia.

По данным некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, изучающей российские торговые пути, Китай и Гонконг поставляли 85% полупроводников, импортированных в Россию с марта 2022 по сентябрь 2023 года, по сравнению с 27% до войны.

Напомним:

Верховная Рада Украины (ВРУ) 22 ноября утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести секторальные экономические и другие санкции против России и Белоруссии.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, согласно законодательной инициативе №10271, ограничения будут действовать следующие 50 лет.

Он отметил, что новые ограничения коснутся оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ и Белоруссии.

"Указанным решением СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", — говорится в сообщении.

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