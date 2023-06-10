Россия назвала сроки размещения "ядерки" в Беларуси: как отреагировали в США

В Вашингтоне отмечают, что не видят угрозы ядерной войны.
В Соединенных Штатах не видят угрозы ядерной войны в размещении российского тактического ядерного вооружения на территории Беларуси.
Об этом заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Вашингтон не видит, что могло бы быть "указанием на перемещение ядерных вооружений или риска надвигающейся ядерной войны в Украине или на континент".
По словам представителя Белого дома, США не видят оснований изменять готовность своих стратегических сил в связи с сообщениями о начале перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
Заявление Путина о размещении "ядерки" в Беларуси
Российский президент-диктатор Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 9 июня заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется по завершении 7-8 июля подготовки соответствующих сооружений.
"Итак, все по плану, все стабильно", – сказал глава Кремля.