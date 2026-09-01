Небензя / © Associated Press

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Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что для «мирного урегулирования» Украина якобы должна признать так называемые «реалии на местах» и согласиться на устранение того, что Кремль называет «первопричинами» войны.

Об этом Небензя заявил 1 сентября, сообщают пропагандистские росСМИ.

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По словам российского дипломата, без признания Украиной захваченных Россией территорий Москва не видит возможности для завершения войны по дипломатическому пути.

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«Без признания сложившихся реалий на местах мирного урегулирования конфликта в Украине не будет», — заявил Небензя.

Он также обвинил украинские власти в якобы «отказе устранять первопричины кризиса» и заявил, что в таком случае Россия будет продолжать добиваться своих целей военным путем.

Фактически Москва снова связывает прекращение боевых действий с выполнением Украиной собственных территориальных и политических требований.

Что Москва называет условиями для мира

Российские власти в течение длительного времени настаивают на учете так называемых «новых территориальных реалий». Речь идет об украинских территориях, которые Россия оккупировала и пытается легитимизировать как собственные.

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Кремль также увязывает возможное урегулирование с выполнением своих требований в сфере безопасности и другими политическими условиями.

Небензя повторил эту позицию в ООН, заявив, что если Киев не согласится с требованиями Москвы, Россия продолжит войну.

В то же время, Украина не признает незаконную оккупацию своих территорий и выступает за восстановление территориальной целостности и соблюдение международно признанных границ. Киев также отмечает необходимость справедливого мира, а не договоренностей на условиях страны-агрессорки.

Российский представитель при ООН отдельно заявил, что контакты Москвы с западными странами по «украинскому вопросу» якобы почти прекратились.

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