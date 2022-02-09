Россия не будет отправлять свою делегацию на Мюнхенскую конференцию по безопасности: в чем причина

Россия не будет отправлять свою делегацию на Мюнхенскую конференцию по безопасности: в чем причина

Ранее от участия в мероприятии отказался российский президент Путин.

Официальные представители Российской Федерации не будут участниками Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эта конференция, которая была "прежде уважаемым институтом", потеряла "инклюзивность и объективность", став трансатлантическим форумом. Следовательно, Россия "потеряла интерес к этому мероприятию".

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Российское издание Коммерсантъ называет две вероятные причины такого решения. Первая из них состоит в том, что россияне не имеют признанного в Евросоюзе сертификата о вакцинации, поэтому будут вынуждены по прибытии в Мюнхен пройти шестидневный карантин. Не принимают в ЕС также российские справки о болезни.

Кроме того, Россию раздражает критика со стороны стран Запада, не одобряющих внешнюю политику Москвы.

Напомним, ранее президент страны-агрессорки Владимир Путин отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности в любом формате. Он не согласился ни приехать лично, ни подключиться к конференции онлайн.

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