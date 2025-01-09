Россия не держит все карты в Украине: глава Пентагона сделал новое заявление о войне

Несмотря на преимущество, которое Россия, якобы, имеет в войне с Украиной, Кремль сталкивается с растущими проблемами, усложняющими закрепление его "достижений".

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg News.

По его словам, даже если Россия получит то, к чему стремится, это потребует значительных затрат в будущем.

"Существует мнение, что у России есть здесь преимущество и есть все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", – отметил глава Пентагона. .

Министр обороны США подчеркнул, что новая администрация Дональда Трампа должна учитывать это в любом стремлении к прекращению огня. Он также добавил, что оккупанты "также не лишены вызовов".

"Они поехали в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей", — отметил Остин.

Он отметил, что, по данным Украины и ее союзников, Северная Корея направила большое количество своих военных в Россию для поддержки усилий Кремля. В то же время, Украина наращивает свой потенциал. Он подчеркнул, что удержание больших территорий Украины потребует значительных ресурсов от России даже после завершения боевых действий.

"России придется инвестировать много сухопутных сил, чтобы удержать ее", – заявил министр обороны США.

Остин также ответил на критику относительно стратегии поддержки Украины администрацией президента США Джо Байдена.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию. Потери 700 000 военных убитыми и ранеными — это было бы невозможно представить три года назад", — заявил глава Пентагона.

Кроме того, Остин привел пример Сирии, где из-за сосредоточения на войне в Украине Россия упустила возможность поддерживать своих союзников, в частности Башара Асада. Он заявил, что отсутствие доступа к важной военно-морской базе в Сирии подвергает сомнению способность Путина продолжать свои действия в Африке.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан оценил, сколько будет продолжаться война в Украине.

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