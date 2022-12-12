Россия не должна быть в позиции, чтобы диктовать своим соседям свои условия – министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу

Западные страны в перспективе рассматривают РФ как своего противника. Россия также не скрывает, что имеет такой же взгляд на западные страны.

Об этом в интервью ТСН сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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По его мнению, война в Украине не только о будущем и свободе Украины и украинского народа, но и затрагивает будущее всей Европы.

"Я бы сказал, что, хотя это не мировая война, но эта война имеет последствия во всем мире. Хотя, по международному законодательству, сторонами военного конфликта в этой войне есть две страны. Но, конечно, западные страны рассматривают Россию в более широкой перспективе противником И, я думаю, Россия также не скрывает, что имеет такой же взгляд на западные страны, поэтому, я думаю, эта война, и я хочу это подчеркнуть, есть не только о будущем и свободе Украины и украинского народа. будущее целой Европы, потому что и я много раз подчеркивал, если в теории итогом войны будет в каком-то виде не полная победа Украины, а что-то амбивалентное, это будет означать экзистенциальную угрозу для всех европейских наций и для всего европейского порядка безопасности. мира в Европе и устойчивой европейской архитектуры безопасности, нам нужно иметь будущее, где границы стран незыблемы, а это означает победу Украины, когда страна-агрессор понесет всю полноту ответственности. Неизбежной предпосылкой будущего европейского порядка безопасности является то, что Россия в будущем после войны не должна быть в позиции, чтобы не диктовать своим соседям свои условия, различные опции безопасности или условия образа жизни", — сказал дипломат.

Он добавил, что война в Украине должна закончиться выполнением предпосылок, озвученных украинским президентом, а также по результатам событий на поле боя или законного юридического документа, который будет фиксировать итог этой войны.

Напомним, что военный эксперт Михаил Притула считает, что война РФ против Украины может завершиться в марте 2023 года. По его мнению, оккупанты не имеют ресурсов и сил и понесли большие потери.

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