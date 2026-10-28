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Россия не хочет видеть Европу за столом переговоров по Украине: заявление Ушакова
Россия не планирует приглашать европейские государства к переговорам по урегулированию войны в Украине.
Европейским государствам не намерены предоставлять место за столом переговоров, посвященным урегулированию войны в Украине. Такое заявление сделал сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Об этом сообщают российские СМИ.
Россия не хочет давать Европе места за столом переговоров: заявление Ушакова
«Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается», — заявил Ушаков.
Представитель Кремля пояснил, что стороны достигли договоренностей только о возобновлении трехстороннего диалога с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Между тем, привлечение европейских дипломатов к этой структуре переговоров изначально не предполагалось.
Накануне, 27 октября, президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с Владимиром Путиным.
В ходе общения стороны подняли вопросы путей прекращения войны в Украине, обсудили перспективы проведения трехсторонних встреч в Абу-Даби, а также затронули тему безопасности в Балтийском регионе.
Тогда Ушаков отметил, что тему потенциального представительства Европы в консультациях по Украине пока даже не принимают ко вниманию.
«Мы вообще не рассматриваем, кто будет представлять Европу, потому что это будет решаться на более позднем этапе», — говорил Ушаков.
Чем нельзя уступать РФ на переговорах
Напомним, дипломат Константин Елисеев отметил, что Украина должна твердо отстаивать свой суверенитет, территориальную целостность и право самостоятельно определять курс на вступление в ЕС и НАТО.
По его мнению, реальными переговорами можно считать только процесс после полного и безусловного прекращения огня, а само мирное соглашение обязательно должно включать гарантии безопасности и механизмы экономического восстановления государства.
Дипломат сформулировал три ключевых принципа для украинских переговорщиков: «ничего об Украине без Украины», решении вопросов европейской безопасности с участием партнеров ЕС, а также правило «ничего не согласовано, пока все не согласовано».
Кроме того, Елисеев очертил пять красных линий, по которым Украина не должна идти на уступки: запрет на ограничение суверенитета, недопустимость юридического изменения границ, отсутствие каких-либо ограничений для Вооруженных сил Украины, сохранение национальной идентичности и свобода решений по членству в ЕС и НАТО без внешнего давления.