"Россия не исчезнет с карты мира": в Австрии считают, что Запад должен продолжать говорить с РФ

В МИД Австрии уверены, что Россия будет оставаться угрозой для мира еще много лет.
Запад должно продлить разговор с Россией, поскольку она является "крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшим ядерным государством". В то же время, всех виновных в военных преступлениях против Украины нужно привлечь к ответственности.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Welt.
"Запад должно продолжать разговаривать с Россией, и администрация США делает то же самое. Мы несем глобальную ответственность. Россия не исчезла с карты. Россия является крупнейшим географическим соседом ЕС и крупнейшим ядерным государством на этой планете. Москва сидит за столом переговоров в многочисленных международных организациях и является, например, важным игроком в реализации глобальных климатических и экологических целей", – считает дипломат.
Между тем, Шалленберг подчеркнул, что западные страны "должны продемонстрировать четкое преимущество в судебном преследовании российских военных преступлений в Украине и в привлечении политических лидеров к ответственности за военные преступления и агрессии".
"Важно, чтобы мы продолжали оказывать военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине в ее оборонной борьбе и последовательно вводить санкции против России. Цена захватнической войны России должна вырасти как можно выше", — сказал он.
Австрийский министр объяснил, что нужно сдержать Россию и другие государства, имеющие хоть какие-то военные намерения на другие суверенные страны.
"Закон джунглей не должен преобладать", — подытожил он.
Напомним, в Австрии между президентом и правительством разразился конфликт из-за помощи Украине. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
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